Kriminalität

Zwei Tote in Mehrfamilienhaus - Verdächtiger ermittelt

Eine Seniorin und ihr Sohn werden in einer Wohnung tot aufgefunden. Alles deutet auf ein Tötungsdelikt hin.

In dem Haus wurden die Leichen der Frau und ihres Sohnes gefunden. Foto: Peter Kneffel/dpa
In dem Haus wurden die Leichen der Frau und ihres Sohnes gefunden.

Geretsried (dpa) - Eine Seniorin und ihr Sohn sind im oberbayerischen Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) offenbar einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen. Ein Tatverdächtiger aus dem familiären Umfeld der beiden wurde ermittelt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr. Von ihm soll keine Gefahr mehr ausgehen. 

«Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung»

Die Leichen der Frau und ihres erwachsenen Sohnes waren nach Polizeiangaben in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler bestünden «konkrete Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung», hieß es.

Notärztin konnte nur den Tod feststellen

Die Hintergründe und der genaue Ablauf des Geschehens seien derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Am Vormittag sei bei der Integrierten Leitstelle eine Meldung über eine verdächtige Wahrnehmung in dem Mehrfamilienhaus eingegangen, woraufhin eine Streifenbesatzung hingefahren sei. 

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Ein Mann aus dem familiären Umfeld gilt als Tatverdächtiger. Foto: Peter Kneffel/dpa
Ein Mann aus dem familiären Umfeld gilt als Tatverdächtiger.

«Dort wurden eine Bewohnerin und ihr erwachsener Sohn leblos aufgefunden. Eine hinzugezogene Notärztin stellte bei beiden Personen den Tod fest.»

Geretsried gehört noch zum Großraum München und liegt rund 40 Kilometer südlich von der bayerischen Landeshauptstadt. Mit rund 26.000 Einwohnern ist es die größte Stadt im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

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