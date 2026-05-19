Totes Ehepaar im Fahrzeug

Zwei Tote und vier Verletzte nach Schüssen in Spanien

Nächtliche Schüsse im Süden Spaniens: Zwei Tote, vier Verletzte – darunter zwei Kleinkinder. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest. Was bisher bekannt ist.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Guardia Civil ermittelt. (Symbolbild) Foto: Diego Radamés/EUROPA PRESS/dpa
Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Guardia Civil ermittelt. (Symbolbild)

Madrid (dpa) -  Bei einem Schusswaffenvorfall sind in Spanien zwei Menschen getötet und vier weitere zum Teil schwer verletzt worden, darunter zwei Kleinkinder. Die Tat ereignete sich in der Nacht in der Gemeinde El Ejido in der südspanischen Region Andalusien. 

Der mutmaßliche Täter habe sich nach mehreren Stunden der Polizei gestellt, berichteten der TV-Sender RTVE und weitere Medien unter Berufung auf die Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde). 

Baby in kritischem Zustand

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nach Erkenntnissen der Ermittler soll der Mann unter anderem auf seine Eltern geschossen haben, die noch am Tatort starben. Die vier Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Besonders kritisch sei der Zustand eines sieben Monate alten Babys, das nach Angaben der Guardia Civil der Sohn des Verdächtigen ist. Zudem wurde demnach ein zweijähriges Mädchen verletzt. Auch eine Frau und ein älterer Mann seien schwer verletzt worden.

Ein Sprecher der Guardia Civil bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Angaben. Die ersten Notrufe seien gegen 23.15 Uhr eingegangen. Die Eltern des mutmaßlichen Täters seien tot in einem Fahrzeug gefunden worden. Der Verdächtige sei etwa 25 Jahre alt. Die Hintergründe der Tat seien weiterhin unklar.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite

Mindestens 21 Tote bei Zugunglück in Spanien

19.01.2026

Unfall

Mindestens fünf Tote bei Zugunglück in Spanien

18.01.2026

Nächtliche Schüsse in Frankfurt
Kriminalität

Nächtliche Schüsse in Frankfurt

In Fechenheim sind am frühen Freitagmorgen Schüsse auf ein Wohnhaus gefallen. Eine Spur führt nach Offenbach. Die Polizei ermittelt.

30.05.2025

Mindestens eine Tote bei Überschwemmungen in Spanien
Hunderte Einwohner evakuiert

Mindestens eine Tote bei Überschwemmungen in Spanien

Der Süden Spaniens wird von heftigem Regen heimgesucht. Besonders betroffen sind die Regionen Andalusien und Murcia. Einige Bilder erinnern an die schlimmen Überschwemmungen vom Oktober 2024.

18.03.2025

Deutsche bei Verkehrsunfall in Italien ums Leben gekommen
Unfälle

Deutsche bei Verkehrsunfall in Italien ums Leben gekommen

Eine Ehepaar aus Augsburg rast mit seinem Auto in eine Mautstelle in der Toskana und kracht in zwei weitere Wagen. Es gibt mehrere Tote und Verletzte.

03.06.2024