Zwischen Müllsäcken ausgesetzt: Müllmann findet Baby in Rio

Rio de Janeiro (dpa) - Ein neugeborenes Baby zwischen Müllsäcken hat ein Mitarbeiter der Stadtreinigung in Rio de Janeiro gefunden. «Ich dachte zuerst, dass es eine Puppe sei», erzählte Samuel da Silva Santos der Deutschen Presse-Agentur. «Als ich es in die Hand nahm, merkte ich, dass es ein neugeborenes Mädchen war, und es fing an zu weinen», berichtete er weiter. Ein von einem Kollegen aufgenommenes Video zeigt den Moment, in dem das Baby gegen drei Uhr morgens im ärmlicheren Norden der Millionenmetropole gefunden wurde. Mehrere brasilianische Medien hatten zunächst darüber berichtet.