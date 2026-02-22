Rettungseinsatz

Zwölf Verletzte bei Busunfall - Mann in Lebensgefahr

Ein Bus stößt mit einem Auto zusammen und landet an einem Baum. Fahrgäste werden verletzt. Für einen Autofahrer besteht Lebensgefahr.

Ein Autofahrer kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Foto: Carsten Koall/dpa
Ein Autofahrer kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Berlin (dpa) - Bei einem Busunfall sind in Berlin-Gatow nach Feuerwehrangaben zwölf Menschen verletzt worden. Für den beteiligten Autofahrer bestand Lebensgefahr. Der 46-Jährige wurde von Feuerwehrleuten aus seinem Wagen befreit und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die anderen Betroffenen sind leicht verletzt und kamen in umliegende Kliniken, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Nach Polizeiangaben handelte es sich um den 26 Jahre alten Busfahrer und zehn Fahrgäste. 

Nach Angaben der Polizei prallte der Bus gegen 13.30 Uhr mit dem Auto des 46-Jährigen zusammen und stieß dann gegen einen Baum. Der lebensbedrohlich verletzte Autofahrer wurde von Feuerwehrleuten aus seinem Wagen befreit, das nach dem Zusammenstoß am Straßenrand stand. 

Der Mann sei stadtauswärts unterwegs gewesen und aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Auto von seiner Fahrbahn abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Dadurch sei es zum Zusammenstoß mit dem Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) gekommen, der in der Folge gegen einen Baum fuhr. 

Auf Fotos sind schwere Schäden im Frontbereich des Busses zu sehen. Bei dem beteiligten Auto, das nach dem Unfall auf dem Seitenstreifen stand, ist die Motorhaube komplett zerstört und der Frontbereich eingedrückt.

