Leiche in Waldstück entdeckt

17-Jähriger soll Freundin ermordet haben: Prozess im Oktober

Sie wollte sich von ihm trennen, er hatte den Verdacht, sie sei ihm untreu gewesen: Am Ende starb die 19-Jährige in Mannheim durch massive Gewalt. Welche Vorgaben für den Prozess gelten.

Die Leiche der jungen Frau wurde in einem Wald bei Mannheim gefunden. (Archivbild) Foto: Rene Priebe/dpa
Die Leiche der jungen Frau wurde in einem Wald bei Mannheim gefunden. (Archivbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Er soll seine Freundin mit Faustschlägen und Asthieben getötet haben: Am 28. Oktober beginnt der Mordprozess gegen einen 17-Jährigen am Landgericht Mannheim. Die Verhandlung finde aufgrund des jugendlichen Alters des Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wie eine Sprecherin mitteilte.

Der Syrer soll laut Anklage vermutet haben, dass seine 19-jährige Freundin ihm untreu gewesen sei, und sich wegen verschiedener Äußerungen der Frau in seiner Ehre verletzt gefühlt haben. Nachdem die 19-Jährige ihm demnach zum wiederholten Male mitgeteilt habe, dass sie sich von ihm trennen wolle, soll der Jugendliche Anfang März den Entschluss gefasst haben, die Frau zu töten.

Mehr als ein Dutzend Mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Als die beiden in einem Wald bei Mannheim unterwegs waren, schlug er mutmaßlich mehr als ein Dutzend Mal mit seiner Faust in das Gesicht und auf den Kopf des Opfers. Als die 19-Jährige auf dem Boden gelegen habe, soll der 17-Jährige mit Aststücken mindestens 40 Mal auf das Gesicht, den Kopf und den Hals der Frau eingeschlagen haben.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Sie sei an einem Ausfall der lebenswichtigen Steuerungszentren im Gehirn und durch Verbluten gestorben, hatte die Staatsanwaltschaft im August mitgeteilt. Die 19-Jährige habe nicht mit einem Angriff gerechnet und sich daher nicht wehren können.

Beziehung war zuletzt von gegenseitigem Misstrauen geprägt

Die beiden sollen seit März vergangenen Jahres eine Beziehung geführt haben. Diese sei im Frühjahr 2026 von gegenseitigem Misstrauen und Eifersucht geprägt gewesen, hieß es weiter. Nach früheren Angaben der Ermittler soll es immer wieder Konflikte gegeben haben. Der Tatverdächtige wurde am Tag des Leichenfunds festgenommen und kam in Untersuchungshaft.

Weil der Angeklagte erst 17 Jahre alt ist, findet die gesamte Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt - einschließlich Anklageverlesung und Urteilsverkündung. Laut der Gerichtssprecherin sind 13 Verhandlungstermine angesetzt. Ein Urteil könnte demnach am 22. Dezember verkündet werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Frau im Käfertaler Wald getötet: Mordanklage gegen 17-Jährigen erhoben
Tat rekonstruiert

Frau im Käfertaler Wald getötet: Mordanklage gegen 17-Jährigen erhoben

Misstrauen, Eifersucht und ein früherer Angriff: Die Staatsanwaltschaft schildert eine belastete Beziehung. Jetzt liegt die Anklage beim Landgericht Mannheim.

10.08.2026

17-Jähriger wegen mutmaßlichen Mords an Freundin angeklagt
Jugendkammer

17-Jähriger wegen mutmaßlichen Mords an Freundin angeklagt

Brutale Faustschläge und mindestens 40 Asthiebe: Die Staatsanwaltschaft wirft einem Teenager eine gewaltsame Tat aus Eifersucht vor. Was in einem Wald in Mannheim passiert sein soll.

10.08.2026

Mädchen im Wald ermordet - Lebenslange Haft für Betreuerin
Leiche im Wald entdeckt

Mädchen im Wald ermordet - Lebenslange Haft für Betreuerin

In einem Wald bei Göttingen wird die Leiche eines 15-jährigen Mädchens entdeckt. Fast ein Jahr später verurteilt ein Gericht die frühere Betreuerin wegen Mordes. Wie kommt es zu der Entscheidung?

05.05.2026

Leiche in Wald gefunden – Ermittlung wegen Gewaltverbrechen
Enzkreis

Leiche in Wald gefunden – Ermittlung wegen Gewaltverbrechen

Bei einem Waldspaziergang wird eine Leiche entdeckt. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

30.05.2025

Tote im Wald - 16-Jähriger unter Totschlag-Verdacht
Gewaltverbrechen

Tote im Wald - 16-Jähriger unter Totschlag-Verdacht

Eine junge Frau liegt am Sonntagmorgen tot in der Königsbrücker Heide. Sie ist schwer verletzt, es besteht der Verdacht eines Tötungsdelikts - ein 16-Jähriger wird festgenommen.

19.05.2025