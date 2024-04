31-jähriger Gleitschirmflieger am Königstuhl abgestürzt

Am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, ist ein 31-Jähriger mit seinem Gleitschirm abgestürzt und verletzte sich schwer. Der Mann startete vom Gleitschirm-Startplatz am Königstuhl. Aufgrund ungünstiger Thermik und unzureichendem Auftrieb verlor er schnell an Höhe.

Eine geplante, sogenannte Baumlandung, misslang und er stürzte unweit der Mountainbike-Downhill-Strecke zu Boden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Mann bei Bewusstsein. Nach der Erstversorgung an der Absturzstelle kam der 31-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Gleitschirm wurde sichergestellt. An dem Fluggerät entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.