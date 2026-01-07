Bild
Auto gefunden

52-Jährige aus Bad Schönborn vermisst – erste Hinweise führen nach Heidelberg

Seit dem 29. Dezember wird eine 52 Jahre alte Frau aus Bad Schönborn vermisst. Vergangene Woche entdeckten Zeugen ihr Auto in Heidelberg. Von der Vermissten fehlt weiterhin jede Spur.

Foto: Adobe Stock
Die Polizei nimmt weiterhin Hinweise entgegen (Symbolbild).

Heidelberg. Die 52-jährige Sabine H. aus Bad Schönborn wird seit dem 29. Dezember vermisst. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, wurde das Auto der Frau am 2. Januar auf dem Wanderparkplatz in der Posseltslust bei Heidelberg von Zeugen entdeckt. Anschließende Suchmaßnahmen blieben jedoch erfolglos. Anzeichen auf eine Straftat ergaben sich bislang noch nicht.

Die Vermisste ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, ist "von fester Statur", hat schwarzes schulterlanges Haar und trug vermutlich dunkle Kleidung. Es kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Ein Foto der Frau ist unter diesem Link zu finden. Hinweise zur gesuchten Person oder zum aktuellen Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666 5555 entgegen. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

