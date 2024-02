BASF baut noch mehr Stellen im Werk Ludwigshafen ab

Schlechte Nachrichten für den BASF-Standort Ludwigshafen: Der Vorstand kündigt am Freitagmorgen ein neues milliardenschweres Sparprogramm und eine Neupositionierung des Werks an. "Durch ein zusätzliches Kosteneinsparprogramm sollen die Kosten am Standort Ludwigshafen bis Ende 2026 jährlich um eine weitere Milliarde Euro gesenkt werden", heißt es in einer Mitteilung der BASF. Das Programm werde Kosteneinsparungen sowohl in der Produktion als auch in den Bereichen außerhalb der Produktion bringen.