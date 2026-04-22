Bensheim: 28-Jähriger spuckt Polizist an - Festnahme am Bahnhof

Bensheim. Ein 28-Jähriger hat am Dienstagabend gegen 21.10 Uhr zwei Männer im Alter von 33 und 36 Jahren am Bensheimer Bahnhof verletzt. Wie die Polizei mitteilte, nahmen die Einsatzkräfte den Mann anschließend vorläufig fest. Dabei leistete der 28-Jährige massive Gegenwehr. Er beschädigte durch Kopfstöße einen Streifenwagen, spuckte einen 37-jährigen Polizeibeamten an und beleidigte die Ordnungshüter durchgehend. Aufgrund seines Gesundheitszustands kam der Festgenommene in ein Krankenhaus und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen ihn läuft nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren. (sig)