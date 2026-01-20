Bensheim: Einbrecher kamen und gingen in weniger als einer Stunde

Bensheim. Unbekannte Täter sind am Montagabend, 19. Januar, in ein Einfamilienhaus in der Mittelstraße in Bensheim eingebrochen. Nach Angaben der Polizei nutzten die Einbrecher eine kurze Abwesenheit der Bewohner aus.

Zwischen etwa 18.30 und 19.20 Uhr hatten die Hausbewohner ihr Zuhause verlassen. In diesem Zeitraum hebelten die Täter die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zu den Wohnräumen. Im Inneren entwendeten sie Schmuck und flüchteten anschließend wieder über die beschädigte Tür in unbekannte Richtung.