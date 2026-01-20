Bild
Einbruch

Bensheim: Einbrecher kamen und gingen in weniger als einer Stunde

Während einer kurzen Abwesenheit drangen Unbekannte in ein Haus in Bensheim ein. Jetzt sucht die Polizei nach Hinweisen auf die Täter.

Die Bewohner eines Hauses in der Mittelstraße waren weniger als eine Stunde weg. Das kurze Zeitfenster hat den Einbrechern aber gereicht. (Symbolfoto) Foto: Adobe Stock
Bensheim. Unbekannte Täter sind am Montagabend, 19. Januar, in ein Einfamilienhaus in der Mittelstraße in Bensheim eingebrochen. Nach Angaben der Polizei nutzten die Einbrecher eine kurze Abwesenheit der Bewohner aus.

Zwischen etwa 18.30 und 19.20 Uhr hatten die Hausbewohner ihr Zuhause verlassen. In diesem Zeitraum hebelten die Täter die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zu den Wohnräumen. Im Inneren entwendeten sie Schmuck und flüchteten anschließend wieder über die beschädigte Tür in unbekannte Richtung.

An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06252 7060 zu melden. (tak)

