Bensheim: Einbrecher kamen und gingen in weniger als einer Stunde
Während einer kurzen Abwesenheit drangen Unbekannte in ein Haus in Bensheim ein. Jetzt sucht die Polizei nach Hinweisen auf die Täter.
Bensheim. Unbekannte Täter sind am Montagabend, 19. Januar, in ein Einfamilienhaus in der Mittelstraße in Bensheim eingebrochen. Nach Angaben der Polizei nutzten die Einbrecher eine kurze Abwesenheit der Bewohner aus.
Zwischen etwa 18.30 und 19.20 Uhr hatten die Hausbewohner ihr Zuhause verlassen. In diesem Zeitraum hebelten die Täter die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zu den Wohnräumen. Im Inneren entwendeten sie Schmuck und flüchteten anschließend wieder über die beschädigte Tür in unbekannte Richtung.
An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06252 7060 zu melden. (tak)