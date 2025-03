Bensheim. Unbekannte sind am Mittwochabend in ein Mehrfamilienhaus in Bensheim eingebrochen und haben Bargeld sowie Schmuck erbeutet. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen geringen vierstelligen Bereich. Die Einbrecher verschafften sich zwischen 18.30 und 22.30 Uhr gewaltsam Zugang in das Haus in der Adolf-Kolping-Straße und durchsuchten eine Wohnung. Danach entkamen sie unerkannt mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252 706 0 entgegen. (dls)