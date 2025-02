Biblis: 81-Jähriger tot in Wohnung gefunden - Mordkommission ermittelt 

Bibils. Ein 81Jahre alter Mann ist am Montagnachmittag in einer Wohnung in der Lindenstraße in Biblis tot aufgefunden worden. Aufgrund bisheriger Ermittlungen und einer Obduktion gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Für die weiteren Ermittlungen hat das Polizeipräsidium Südhessen die Mordkommission "1002" eingerichtet, teilten die Behörden mit. Mehr als 20 Beamte ermitteln aktuell in dem Fall. Für Hinweise aus der Bevölkerung soll in Kürze ein Hinweistelefon eingerichtet werden, unter dem sich Bürger auch anonym melden können. (dls)