Bis zu 30 Grad warm aber immer wieder Regen in Hessen
Es wird nochmals warm, Donnerstag und Freitag regnet es aber immer wieder. Auch Gewitter kann es geben.
Offenbach (dpa/lhe) - Es wird in den nächsten Tagen nochmals sommerlich in Hessen: Bis zu 30 Grad warm kann es mancherorts werden. Regen gibt es aber auch immer wieder, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) schreibt.
Am Donnerstag steigen die Temperaturen auf bis zu 23 Grad im Norden und 27 Grad im Süden, in höheren Lagen werden rund 18 Grad erreicht. Die Sonne zeigt sich kaum, es kann immer wieder Schauer geben. Außerdem ist es windig, vor allem im Norden. In Hochlagen kann es laut DWD sogar stürmisch werden.
Warmer Freitag
In der Nacht zum Freitag zieht von Norden her Regen auf, es kühlt ab auf 14 bis 18 Grad. Am Freitag wird es wärmer: Im Süden sind bei sonnigem und trockenem Wetter bis zu 30 Grad möglich. Im Norden kann es bis zu 25 Grad warm werden, aber es bleibt bewölkt. Vor allem gegen Abend kann es teils kräftig regnen und auch Gewitter geben.
Der Samstag startet mit Wolken und einzelnen Schauern, im Tagesverlauf zeigt sich aber zunehmend die Sonne. Die Temperaturen erreichen 22 Grad im nordhessischen Bergland und 27 Grad im Rhein-Main-Gebiet.