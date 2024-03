BMW-Chef ist Botschafter der Bergstraße

Der Ort steckt voller Erinnerungen. „Hier haben wir immer Volleyball gespielt“, sagt Oliver Zipse in der ehemaligen Sporthalle des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums. Heute ist der Bau eine moderne Mediathek und der ehemalige Schüler eine der großen Persönlichkeiten der deutschen Wirtschaft. Seit 2019 ist der gebürtige Heidelberger Vorstandsvorsitzender der BMW AG. In der Münchner Zentrale, dem „Vierzylinder“, managt der 60-Jährige den Autokonzern vom 22. Stockwerk aus. Und das enorm erfolgreich. Die BMW-Group fährt Rekordgewinne ein. Trotz Weltkrisen und der politischen Debatte über die Zukunft der Mobilität. Mit Oliver Zipse hat Landrat Christian Engelhardt am Freitagabend eine weitere international renommierte Persönlichkeit zum 18. „Botschafter der Bergstraße“ ernannt: „Einer der wichtigen Topmanager Deutschlands und ein hervorragender Repräsentant für unsere Region.“