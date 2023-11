Brandstiftung: Klettergerüst auf Mannheimer Spielplatz angezündet

Das darf doch wohl nicht wahr sein: Unbekannte steckten am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr das Klettergerüst auf einem Spielplatz in der Mannheimer George-Washington-Straße in Brand. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Die "bislang unbekannte Täterschaft", so drückt es die Polizei aus, riss zunächst Seiten aus Büchern heraus und zündete diese an. Die Flammen griffen anschließend auf das Klettergerüst über, das wenig später lichterloh brannte. Ein Augenzeuge bemerkte das Feuer und wählte sofort den Notruf. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Der Schaden am Klettergerüst beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag, schreibt die Polizei.