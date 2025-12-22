Bürstadt: Unbekannter steckt Kind Böller in die Kapuze - 10-Jähriger verletzt
Ein Unbekannter steckt einem 10-Jährigen unvermittelt einen angezündeten Böller in die Kapuze. Als der Junge den Sprengsatz wegwerfen will, explodiert der Böller in seiner Hand.
Bürstadt. Ein Unbekannter hat einem 10-Jährigen vergangenen Montag (15. Dezember) auf der Alla-Hopp-Anlage in Bürstadt einen angezündeten Böller in die Kapuze gesteckt. Nach Angaben der Polizei explodierte der Sprengkörper in der Hand des Jungen, als er ihn wegwerfen wollte. Die Verletzungen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Zuvor hatte der Unbekannte den 10-Jährigen an der Schulter gepackt und dem Kind den Böller in die Kapuze des Pullovers gesteckt.
Der Täter soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein und trug einen gelben Pullover, blaue Jeans und weiße Schuhe der Marke Nike. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen. (heh)