Bürstadt: Unfall bei Überholmanöver auf B44 – mehrere Verletzte
Bei einem Überholmanöver ist ein 22-Jähriger frontal gegen einen Kleinbus gekracht. Die B44 war für die Rettungsarbeiten gesperrt.
Bürstadt. Bei einem Unfall auf der B44 bei Bürstadt sind mehrere Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 22-jähriger Autofahrer einen Sattelzug überholen. Dabei krachte er jedoch in einen entgegenkommenden Kleinbus, in dem drei Personen befanden. Durch den frontalen Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge in den Sattelzug gedrückt.
Der 22-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die B44 war wegen den Rettungs- und Bergungsmaßnahmen etwa anderthalb Stunden voll gesperrt. (heh)