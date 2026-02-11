Bürstadt. Bei einem Unfall auf der B44 bei Bürstadt sind mehrere Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 22-jähriger Autofahrer einen Sattelzug überholen. Dabei krachte er jedoch in einen entgegenkommenden Kleinbus, in dem drei Personen befanden. Durch den frontalen Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge in den Sattelzug gedrückt.