Darmstadt/Eberstadt. Ein 40-jähriger Polizist ist auf seinem Heimweg in Darmstadt von zwei Männern angegriffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Beamte mit seinem Fahrrad auf dem Weg nach Hause, als ihm zwei Männer mit einem Roller und einer Crossmaschine auffielen, die im Bäckerweg "Burnouts" machten. Dadurch wurden Staub und Steine aufgewirbelt, die den 40-Jährigen und weitere Spaziergänger trafen. Trotz mehreren Aufforderungen des Beamten und der Passanten machten die beiden Männer einfach weiter. Als sich der 40-Jährige als Polizist zu erkennen gab, griff ihn mindestens einer der beiden jungen Männer an. Durch heftige Tritte und Schläge erlitt der Polizist schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Erst durch das Eingreifen weiterer Passanten flüchteten die Angreifer. Die Kriminalpolizei ermittelt. (heh)