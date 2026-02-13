Dossenheim: Jahnhalle mit Feuerlöscher und Duschgel verschmutzt
Unbekannte haben die Jahnhalle in Dossenheim mit einem Feuerlöscher und Duschgel verwüstet. Der Sportbetrieb musste vorübergehend eingestellt werden.
Dossenheim. Unbekannte haben am Donnerstagabend mit einem Feuerlöscher in der Jahnhalle in Dossenheim herumgesprüht. Wie die Polizei berichtet, verschmutzten sie dadaurch den Hallenboden massiv. Zudem verteilten sie großflächig Duschgel in der Sporthalle. Aufgrund der Verschmutzung musste der Sportbetrieb vorübergehend eingestellt werden. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich noch nicht beziffern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 4569 0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Heidelberg-Nord zu melden. (heh)