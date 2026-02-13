Sporthalle verwüstet

Dossenheim: Jahnhalle mit Feuerlöscher und Duschgel verschmutzt

Unbekannte haben die Jahnhalle in Dossenheim mit einem Feuerlöscher und Duschgel verwüstet. Der Sportbetrieb musste vorübergehend eingestellt werden.

Die Täter sprühten in der Halle mit einem Feuerlöscher um sich (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Dossenheim. Unbekannte haben am Donnerstagabend mit einem Feuerlöscher in der Jahnhalle in Dossenheim herumgesprüht. Wie die Polizei berichtet, verschmutzten sie dadaurch den Hallenboden massiv. Zudem verteilten sie großflächig Duschgel in der Sporthalle. Aufgrund der Verschmutzung musste der Sportbetrieb vorübergehend eingestellt werden. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich noch nicht beziffern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 4569 0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Heidelberg-Nord zu melden. (heh)

