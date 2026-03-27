Dossenheim: Unbekannter verfolgt 58-jährige Autofahrerin
Ein unbekannter Mann verfolgt eine Autofahrerin und schlägt gegen ihren Wagen. Erst als sie die Polizei ruft, lässt er von ihr ab.
Dossenheim. Ein Unbekannter hat am Donnerstagmorgen eine 58-jährige Autofahrerin auf der L531 bei Dossenheim genötigt und gegen ihr Fahrzeug geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau gegen 7.30 Uhr von der Anschlussstelle Dossenheim in Richtung Stadt, als auf Höhe des Pendlerparkplatzes von hinten ein VW Caddy heranfuhr. Er war mit hoher Geschwindigkeit unterwegs und fuhr der 58-Jährigen sehr dicht auf.
Anschließend folgte der Unbekannte der Autofahrerin bis zur Einmündung zur B3. Dort mussten beide an der roten Ampel anhalten. Der Mann stieg aus und schlug gegen den Wagen der Frau. Als die Ampel auf Grün umsprang, bog die 58-Jährige nach rechts in Richtung Heidelberg ab. Der Unbekannte ließ sich nicht abschütteln und folgte ihr weiter. An der Einmündung zur Fritz-Frey-Straße/Im Weiher wollte die 58-Jährige nach links abbiegen, wobei sich ihr Verfolger jedoch mit seinem Fahrzeug links neben sie setzte und ihr so den Weg blockierte.
Daraufhin wendete die Frau und fuhr zum Parkplatz eines nahegelegenen Einkaufsmarktes. Von dort aus verständigte sie die Polizei. Der Unbekannte ließ von einer weiteren Verfolgung ab.
Die 58-Jährige hatte sich das Kennzeichen notiert. Weiter beschreibt sie den Unbekannten wie folgt:
- etwa 30 bis 40 Jahre alt
- ungefähr 1,80 Meter groß
- Vollbart
- trug eine Kappe
Die weiteren Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr dauern an.Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und Hinweise zu dem unbekannten Verfolger und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221 45690 zu melden. (sig)