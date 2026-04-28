Drogen im Straßenverkehr? Mehrere Verdachtsfälle in Bensheim

Bensheim. Zwölf Beamte der Polizeidirektion Bergstraße haben am Montag am Europaplatz eine Kontrolle mit Schwerpunkt Drogen im Straßenverkehr durchgeführt. Wie die Polizei mitteilte, fand die Maßnahme zwischen 13 und 18 Uhr im Rahmen eines Fortbildungstages statt. Die Beamten stoppten 95 Fahrzeuge und kontrollierten dabei 132 Personen.

Bei sieben Fahrern ordnete die Polizei Blutentnahmen an. Es bestand der Verdacht auf Rauschmittelbeeinflussung. Bei einem 25 Jahre alten Autofahrer fiel ein Drogenvortest positiv auf vorherigen Konsum von Cannabis aus. Drei Wagenlenker räumten den Konsum von Amphetamin beziehungsweise Cannabis ein. Bei drei Fahrern zeigten sich Anzeichen für vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln. Darunter war auch ein Fahrschüler. Die Ergebnisse der Blutuntersuchungen sollen zeigen, ob sich die Verdachtsfälle bestätigen. Die Polizei leitete in allen Fällen Ermittlungsverfahren ein. Zudem waren vier Fahrer ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. Ein weiterer Fahrer fuhr mit einem gestohlenen E-Scooter. Auch hier leitete die Polizei Strafverfahren ein.