Wetterprognose

DWD erwartet kräftige Gewitter mit Unwettergefahr

In der Mitte und im Süden Deutschlands steigt die Gefahr von Unwettern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Was die Meteorologen am Dienstag erwarten.

Am Dienstag erwarten die Meteorologen Gewitter mit Unwetterpotenzial. Foto: Jens Büttner/dpa
Am Dienstag erwarten die Meteorologen Gewitter mit Unwetterpotenzial.

Offenbach (dpa) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für heute vor Unwetter in Teilen Deutschlands. In der Mitte und im Süden seien teils kräftige Gewitter mit Unwettergefahr möglich, teilte der DWD mit. Im Westen und Südwesten müsse gebietsweise mit «starker Wärmebelastung» gerechnet werden.

Unwettergefahr vor allem durch Starkregen

Nach Gewittern in der Nacht rechnet der DWD für Dienstagmorgen zunächst mit vorübergehend nachlassender, später aber wieder auflebender Gewitteraktivität. Von der Mitte bis nach Süddeutschland sind demnach teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturm und Hagel möglich. Unwettergefahr, vor allem durch Starkregen zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter binnen kurzer Zeit, sei nicht ausgeschlossen. Vereinzelt könne es auch extremen Starkregen mit mehr als 40 Liter pro Quadratmeter geben, hieß es.

Zudem könne es zu schweren Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 70 und 90 km/h (Windstärke 8 bis 10 Beaufort) kommen. Auch seien Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu 3 cm sowie örtliche Hagelansammlungen möglich.

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