Eberbach: 20-Jähriger mit intimen Bildern erpresst
Ein 20-Jähriger lässt sich auf den Austausch intimer Bilder ein - mit Folgen. Die unbekannte Person erpresst ihn.
Eberbach. Eine unbekannte Person hat am vergangenen Donnerstag einen 20-Jährigen über soziale Medien kennengelernt und anschließend mit intimen Fotos erpresst. Wie die Polizei berichtete, tauschten sich die beiden zunächst über ihre Interessen und Hobbys aus, bevor der Kontakt intensiver und die Inhalte persönlicher wurden. Die bislang unbekannte Person gab sich als „Helena“ aus und fragte den 20-Jährigen schließlich nach intimen Fotos. Zeitgleich bot sie an, ebenfalls solche Fotos zu senden.
Nachdem Austausch der intimen Bilder drohte die unbekannte Person plötzlich mit der Veröffentlichung und forderte mehrere Hundert Euro von dem 20-Jährigen. Dieser wandte sich daraufhin an die Polizei und erstattete Anzeige. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt nun wegen Erpressung gegen Unbekannt. (sig)