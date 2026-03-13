Edingen-Neckarhausen: Ein Verletzter nach Unfall
Bei einem Verkehrsunfall in Edingen-Neckarhausen ist am Freitagmittag eine Person verletzt worden. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort.
Edingen-Neckarhausen. Bei einem Verkehrsunfall beim Getränkehandel eines Einkauszentrums in der Rosenstraße in Edingen-Neckarhausen ist eine Person verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befinden sich am Unfallort aktuell Rettungskräfte und Polizei. Über den Unfallhergang und die Schwere der Verletzungen lagen zunächst noch keine Informationen vor. (heh)