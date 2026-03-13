Blaulicht

Edingen-Neckarhausen: Ein Verletzter nach Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Edingen-Neckarhausen ist am Freitagmittag eine Person verletzt worden. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort.

Polizei und Rettungskräfte befinden sich vor Ort (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Polizei und Rettungskräfte befinden sich vor Ort (Symbolbild).

Edingen-Neckarhausen. Bei einem Verkehrsunfall beim Getränkehandel eines Einkauszentrums in der Rosenstraße in Edingen-Neckarhausen ist eine Person verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befinden sich am Unfallort aktuell Rettungskräfte und Polizei. Über den Unfallhergang und die Schwere der Verletzungen lagen zunächst noch keine Informationen vor. (heh)

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Erheblicher Schaden nach Dachstuhlbrand in Edingen-Neckarhausen
Weinheimer Feuerwehr vor Ort

Erheblicher Schaden nach Dachstuhlbrand in Edingen-Neckarhausen

Feuerwehr und Polizei rücken am Donnerstagvormittag zu einem Gebäudebrand in Edingen-Neckarhausen aus. Die Löscharbeiten sind abgeschlossen, und das Ausmaß groß.

27.02.2026

Feuerwehr Weinheim nach Gefahrgut-Unfall in Edingen-Neckarhausen im Einsatz
Brand mit chemischer Reaktion

Feuerwehr Weinheim nach Gefahrgut-Unfall in Edingen-Neckarhausen im Einsatz

Die Feuerwehr Weinheim ist zur Unterstützung nach einem Gefahrgut-Unfall in Edingen-Neckarhausen ausgerückt. Die Feuerwehr war bis in die Morgenstunden im Einsatz.

18.01.2026

Edingen-Neckarhausen: Sieben Verletzte bei schwerem Unfall auf A656 
Stundenlange Sperrung

Edingen-Neckarhausen: Sieben Verletzte bei schwerem Unfall auf A656 

Sieben Menschen haben sich bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 656 bei Edingen-Neckarhausen verletzt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim war stundenlang voll gesperrt.

01.01.2026

Heidelberg: Gefährliches Überholmanöver führt zu Unfall auf B37 - eine Person verletzt
Blaulicht

Heidelberg: Gefährliches Überholmanöver führt zu Unfall auf B37 - eine Person verletzt

Auf der B37 bei Heidelberg endet ein Überholversuch in einem Auffahrunfall. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung.

11.12.2025

Edingen-Neckarhausen: Unbekannte brechen über Fenster in Wohnung ein
Blaulicht

Edingen-Neckarhausen: Unbekannte brechen über Fenster in Wohnung ein

Die Einbrecher ließen mehrere Schmuckstücke aus der Wohnung mitgehen. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen fünfstelligen Betrag.

04.09.2025