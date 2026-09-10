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Einbruch in Mannheim: Täter knacken verankerten Wandtresor

Die Täter verschaffen sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in Mannheim. Mit 20.000 Euro Bargeld und mehreren Goldbarren gelingt ihnen die Flucht.

(Symbolbild). Foto: Adobe Stock
(Symbolbild).

Mannheim. Unbekannte Täter sind in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lange Rötterstraße eingebrochen und haben Bargeld und Gold gestohlen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter am Dienstag zwischen 8 und 15 Uhr mit einem unbekannten Werkzeug gewaltsam Zutritt zu der Wohnung.

Dort öffneten sie einen in der Wand verankerten Tresor. Die Täter stahlen circa 20.000 Euro Bargeld sowie mehrere Barren aus Gelbgold im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrags. Die Polizei ermittelt und nimmt unter der Telefonnummer 0621/1744444 Hinweise entgegen. (mr)

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