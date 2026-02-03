Sachbeschädigung

Eppelheim: Meherere Autos mutwillig beschädigt

Zwei Mercedes und ein Audi sind in Eppelheim mutwillig beschädigt worden. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Autos standen in der Langer-Stein-Straße und Freiherr-von-Drais-Straße (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die Autos standen in der Langer-Stein-Straße und Freiherr-von-Drais-Straße (Symbolbild).

Eppelheim. Mehrere Fahrzeuge sind zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in Eppelheim mutwillig beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich dabei um zwei Mercedes, die in der Langer-Stein-Straße geparkt waren, und einen Audi in der Freiherr-von-Drais-Straße. An allen drei Autos wurde der Lack großflächig zerkratzt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Gesamtschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Eppelheim ermittelt nun Sachbeschädigung in mehreren Fällen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06221 766377 oder beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221 3418 0 entgegengenommen. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: Lack zerkratzt, Spiegel abgetreten – Unbekannter beschädigt mehrere Autos
Zeugen gesucht

Mannheim: Lack zerkratzt, Spiegel abgetreten – Unbekannter beschädigt mehrere Autos

Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend in der Mannheimer Innenstadt mehrere geparkte Autos beschädigt und Außenspiegel abgetreten. Die Polizei sucht Hinweise zu dem Tatverdächtigen.

08.12.2025

Mannheim: 25-Jähriger beschädigt elf Autos
Neckarstadt

Mannheim: 25-Jähriger beschädigt elf Autos

Ein junger Mann tritt mutwillig gegen die Seitenspiegel mehrerer Autos. Bei der Festnahme finden die Polizeibeamten zudem Kokain.

10.11.2025

Weinheim: Mercedes im Eichenweg beschädigt
Polizei bittet um Hinweise

Weinheim: Mercedes im Eichenweg beschädigt

Unbekannte hatten es auf einen schwarzen Mercedes in Weinheim abgesehen. Sie verursachten einen Schaden in vierstelliger Höhe.

02.10.2025

Mannheim: Jugendlicher springt auf Autos und entkleidet sich
Fahrzeuge beschädigt

Mannheim: Jugendlicher springt auf Autos und entkleidet sich

Ein Jugendlicher hat am Freitagabend in Mannheim mehrere Autos beschädigt. Er sprang auf Motorhauben, zog sich aus und war offenbar unter Drogeneinfluss.

27.09.2025

Lampertheim: Windschutzscheibe eines Streifenwagens mutwillig beschädigt
Zeugen gesucht

Lampertheim: Windschutzscheibe eines Streifenwagens mutwillig beschädigt

In Lampertheim wurde in der Nacht zum Montag die Windschutzscheibe eines Streifenwagens mutwillig beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

10.06.2025