Eppelheim: Meherere Autos mutwillig beschädigt
Zwei Mercedes und ein Audi sind in Eppelheim mutwillig beschädigt worden. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.
Eppelheim. Mehrere Fahrzeuge sind zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in Eppelheim mutwillig beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich dabei um zwei Mercedes, die in der Langer-Stein-Straße geparkt waren, und einen Audi in der Freiherr-von-Drais-Straße. An allen drei Autos wurde der Lack großflächig zerkratzt.
Der Gesamtschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Eppelheim ermittelt nun Sachbeschädigung in mehreren Fällen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06221 766377 oder beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221 3418 0 entgegengenommen. (heh)