Ex-Fußballprofi Uli Borowka in Mannheim: Mit voller Pulle durchs Leben

Seit Oktober 2012 ist der ehemalige Fußballprofi Ulrich „Uli“ Borowka unterwegs, um an Schulen, in Jugendeinrichtungen oder sogar in Gefängnissen über Suchtprävention zu berichten. Im nächsten Jahr will der gelernte Maschinenschlosser die Prüfung als Suchtberater beenden. Sein Doppelleben als Fußballprofi und Alkoholiker konnte er vor Fans und Öffentlichkeit jahrelang verheimlichen. Erst zwei Jahre nach seinem Abschied aus der Bundesliga gelang ihm im Jahr 2000 nach viermonatiger, stationärer Therapie der Ausstieg aus seiner Alkoholsucht.