Deutsche Bahn

Folgt der nächste Warnstreik?

Weihnachten soll eine friedliche und besinnliche Zeit bleiben – das sieht auch Claus Weselsky so. Am Dienstag verkündete der Chef der Lokführergewerkschaft GDL eine Art Weihnachtsfrieden an den Feiertagen – aber was ist mit den Tagen direkt davor und danach?