Große Freikartenaktion des SV Waldhof Mannheim gegen den BVB

Mannheim. Im Rahmen des Familienspieltags des SV Waldhof Mannheim am 29. März gibt es 10.000 Freikarten für die Partie gegen Borussia Dortmund II zu gewinnen. Wie der SVW in einer Pressemitteilung berichtet, startet Galeria Mannheim bereits ab Freitag (14. März) mit der zweiwöchigen Familyweek. Dabei findet in der Filiale in der Mannheimer Innenstadt unter anderem ein Trikot-Malwettbewerb, eine Ranzenparty und eine Autogrammstunde mit Waldhof-Spielern statt.