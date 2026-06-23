Blaulicht

Große Suchaktion am Heddesheimer Badesee: 74-Jähriger tot geborgen

Ein Hinweis auf eine Person in Not setzt umfangreiche Rettungsmaßnahmen in Gang.

Mit Booten, Tauchern und zahlreichen Helfern wird ein See abgesucht. Foto: Adobe Stock
Mit Booten, Tauchern und zahlreichen Helfern wird ein See abgesucht.
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