Habeck-Berater wollen Schuldenbremse ändern

Der Ökonom Eckhard Janeba von der Universität Mannheim genießt in der Fachwelt einen exzellenten Ruf. Deshalb war es auch keine Sensation, dass ihn seine Kolleginnen und Kollegen im Wissenschaftlichen Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium im Mai zu ihrem Vorsitzenden wählten. Das Gremium berät Robert Habeck (Grüne), ist in der Öffentlichkeit aber nicht so bekannt wie die „Fünf Wirtschaftsweisen“. Während der Sachverständigenrat einmal im Jahr einen großen Auftritt mit seinem voluminösen Gutachten hat, meldet sich der Beirat häufiger in Form von kurzen Gutachten und Stellungnahmen zu Wort. Die Öffentlichkeit nimmt davon in der Regel weniger Notiz.