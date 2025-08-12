Öffentlichkeitsfahndung

Heidelberg: 27-Jähriger vermisst - Foto im Artikel

Ein 27-Jähriger aus Heidelberg wird vermisst. Es ist möglich, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Heidelberger um Mithilfe. (Symbolbild) Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock

Heidelberg. Ein 27-Jähriger aus Heidelberg wird seit vergangenem Dienstag, 5. August, vermisst. Wie die Polizei mitteilte, hielt er sich in der Vergangenheit oft in Mannheim auf, bisherige Suchmaßnahmen verliefen aber erfolglos. Es ist nicht klar, ob er räumlich und zeitlich orientiert ist und er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

  • blonde, kurze Haare
  • braune Augen, schielt, trägt aktuell keine Brille
  • etwa 160 bis 170 cm groß
  • schlanke Figur
  • trägt vermutlich eine schwarze Lederjacke

Ein Bild des Vermissten können Sie unter diesem Link einsehen.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0621 1744444 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen. (sig)

