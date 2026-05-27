Heidelberg: 85-Jährige von Linienbus erfasst und verletzt
Eine 85-Jährige ist im Boxbergring in Heidelberg von einem Linienbus erfasst und verletzt worden. Kurz zuvor stieg sie aus diesem aus.
Heidelberg. Eine 85-jährige Fußgängerin ist am Dienstagmittag im Boxbergring in Heidelberg von einem Linienbus angefahren und leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben hielt der 46-jährige Busfahrer zunächst an der haltestelle „Boxbergring“, um Fahrgäste aussteigen zu lassen. Dabei verließ auch die 85-Jährige den Bus und blieb auf Höhe der vorder Bustür auf dem Gehweg stehen. Als der 46-Jährige weiterfahren wollte, achtete er auf den nachfolgenden Verkehr. Dabei übersah er, dass die 85-Jährige im selben Moment einen Schritt auf die Straße machte, um diese zu überqueren.
Der 46-Jährige fuhr im Schritttempo los und touchierte die Seniorin, die daraufhin stürzte. Die 85-Jährige zog sich Schürfwunden zu, die vom alarmierten Rettungsdienst versorgt wurden.