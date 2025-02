Heidelberg: Acht Verletzte bei Unfall mit Bus

Heidelberg. Bei einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Auto in Heidelberg sind acht Fahrgäste verletzt worden, davon eine Frau sogar schwer. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Pkw auf der Bergheimer Straße in Richtung Bismarckplatz. Auf Höhe der Kirchstraße bog das Fahrzeug links ab. Dabei kollidierte das Auto mit dem Bus, der in der Fahrbahnmitte fuhr. Die Insassen des Pkws blieben unverletzt. (heh)