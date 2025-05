Heidelberg: Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Straßenbahn verletzt

Heidelberg. Eine Autofahrerin ist am Sonntagmittag mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Kollision gegen 12.40 Uhr in Heidelberg an der Kreuzung zwischen Mittermaierstraße und Bergheimer Straße. Hierbei fuhr eine 68-jährige Autofahrerin auf der Mittermaierstraße aus Richtung Hauptbahnhof kommend auf die Ernst-Walz-Brücke zu. Gleichzeitig mit ihr fuhr ein 30-jähriger Straßenbahnfahrer in die Kreuzung auf Höhe der Bergheimer Straße ein. Es kam zum Zusammenstoß.