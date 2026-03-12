Über zwei Promille

Heidelberg: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall auf Kurfürsten-Anlage

Auf der Heidelberger Kurfürsten-Anlage hat ein 30-Jähriger die Kontrolle über seinen Opel verloren und einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen verursacht.

Der Opel-Fahrer krachte in mehrere Autos (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Der Opel-Fahrer krachte in mehrere Autos (Symbolbild).

Heidelberg. Ein betrunkener Opel-Fahrer hat am Mittwochnachmittag in Heidelberg mehrere geparkte Autos beschädigt. Nach Polizeiangaben verlor der 30-Jährige auf Höhe der Haltestelle „Stadtwerke“ auf der Kurfürsten-Anlage die Kontrolle über seinen Pkw und streifte zwei Opel sowie einen Mercedes. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Aufgrund eines geplatzen Reifens musste das Fahrzeug des Unfallverursachers abgeschleppt werden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 30-Jährige betrunken war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Mann musste daher eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die weiteren Unfallermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 1857 0 zu melden. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: Betrunkener Autofahrer baut Unfall auf Kurt-Schumacher-Brücke
Blaulicht

Mannheim: Betrunkener Autofahrer baut Unfall auf Kurt-Schumacher-Brücke

Ein Autofahrer hat auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Mannheim die Kontrolle verloren und einen Unfall verursacht. Er und sein Mitfahrer waren betrunken unterwegs.

16.02.2026

Mannheim: 57-Jähriger verursacht betrunken Unfall auf B38a
Drei Beteiligte

Mannheim: 57-Jähriger verursacht betrunken Unfall auf B38a

Nachdem ein Autofahrer einen Unfall in Mannheim/Neuhermsheim verursacht hat, bemerkt die Polizei deutlichen Alkoholgeruch bei dem 57-Jährigen. Alle drei Beteiligten kommen mit einem Schrecken davon.

22.12.2025

Heidelberg: Unfall auf Kurfürsten-Anlage - Fuhr der Verursacher über Rot?
Blaulicht

Heidelberg: Unfall auf Kurfürsten-Anlage - Fuhr der Verursacher über Rot?

Bei dem Unfall auf der Heidelberger Kurfürsten-Anlage entstand ein fünfstelliger Sachschaden. Ob der 79-jährige Verursacher über Rot bretterte, sollen die Unfallermittlungen ergeben.

11.09.2025

Schwetzingen: Dacia-Fahrer verursacht betrunken Unfall
Vierstelliger Sachschaden

Schwetzingen: Dacia-Fahrer verursacht betrunken Unfall

Ein 58-Jähriger ist in Schwetzingen betrunken in eine Einbahnstraße eingefahren und mit dem Auto einer 30-Jährigen zusammengestoßen.

05.08.2025

Heidelberg: Betrunkener Audi-Fahrer kracht gegen Baum
Smartwatch löst Notruf aus

Heidelberg: Betrunkener Audi-Fahrer kracht gegen Baum

Als die Beamten am Unfallwagen ankamen, fehlte vom Fahrer jede Spur. Zeugen hatten jedoch gesehen, wie er in Richtung Heidelberger Hauptbahnhof lief.

21.07.2025