Heidelberg: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall auf Kurfürsten-Anlage
Auf der Heidelberger Kurfürsten-Anlage hat ein 30-Jähriger die Kontrolle über seinen Opel verloren und einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen verursacht.
Heidelberg. Ein betrunkener Opel-Fahrer hat am Mittwochnachmittag in Heidelberg mehrere geparkte Autos beschädigt. Nach Polizeiangaben verlor der 30-Jährige auf Höhe der Haltestelle „Stadtwerke“ auf der Kurfürsten-Anlage die Kontrolle über seinen Pkw und streifte zwei Opel sowie einen Mercedes. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Aufgrund eines geplatzen Reifens musste das Fahrzeug des Unfallverursachers abgeschleppt werden.
Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 30-Jährige betrunken war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Mann musste daher eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die weiteren Unfallermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 1857 0 zu melden. (heh)