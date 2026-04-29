Heidelberg: Betrunkener Radler stürzt über Absperrung

Heidelberg. Ein 44-jähriger, betrunkener Radfahrer ist am Dienstagabend gegen 23 Uhr in der Karl-Metz-Straße in Heidelberg über eine Absperrung gestürzt. Wie die Polizei berichtet, übersah der Mann die Absperrkette während der Fahrt und landete im Anschluss auf dem Asphalt. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizisten stellten während der Unfallaufnahme ausgehend von dem 44-Jährigen einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Durch einen Atemalkoholtest bestätigte sich dieser Verdacht. Der Wert lag bei fast 2,2 Promille. Wie hoch der entstandene Schaden an der Absperrkette sowie dem Poller ist, an dem die Kette befestigt war, ist noch unklar. (sig)