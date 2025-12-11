Heidelberg: Geländewagen mit zwei Rennrädern gestohlen - 115.000 Euro Schaden
Von einem Firmengelände wurde ein Geländewagen der Marke Land Rover, auf dem zwei Rennräder befestigt waren, gestohlen. Die Polizei sucht Hinweise.
Heidelberg. In Wieblingen wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Land Rover Defender sowie zwei Rennräder der Marken Cervelo und Ritte gestohlen. Laut Angaben der Polizei verschafften sich die Täter zwischen Dienstagabend gegen 18 Uhr und Mittwochmorgen etwa 8.50 Uhr Zugang zu einem Firmengelände in der Rischerstraße.
Dort nahmen sie das geparkte Auto sowie zwei Rennräder der Marken Cervélo und Ritte mit. Die Räder waren auf einem Fahrradanhänger befestigt, der am Land Rover hing. Wie genau der Geländewagen gestohlen wurde und wie die Täter vorgingen, ist noch unklar. Der Schaden liegt bei rund 115.000 Euro.
Die Kriminalpolizei Heidelberg sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat oder Hinweise geben kann, soll sich unter 0621 174 4444 beim Hinweistelefon melden. (tak)