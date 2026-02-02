An Hauswand angelehnt

Heidelberg: Lastenfahrrad steht in Brand - Übergreifen der Flammen verhindert

Am Sonntagmorgen stand ein Lastenfahrrad in Heidelberg in Flammen. Der Drahtesel war eine Hauswand angelehnt. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle - und verhinderte Schlimmeres.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung (Symbolbild). Foto: Fritz Kopetzky
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung (Symbolbild).

Heidelberg. Ein Lastenfahrrad hat am Sonntagmorgen in der Plöck in Heidelberg gebrannt. Nach Angaben der Polizei konnte die Feuerwehr das Feuer schnell löschen und verhinderte damit das Übergreifen der Flammen auf ein Haus. Lediglich die Hauswand wurde verrußt. Die genaue Brandursache ist noch unklar, das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt wegen des Verdachts einer Sachbeschädigung durch Brandlegung. Der Sachschaden wird auf 5.600 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 1857 0 zu melden. (heh)

