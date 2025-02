Heidelberg: "Lebendiger Neckar" wird für 2025 abgesagt 

Heidelberg. Die Großveranstaltung „Lebendiger Neckar“ findet 2025 in Heidelberg nicht statt. Aufgrund der angespannten Haushaltslage kann die Stadt das Event leider nicht ausrichten. „Der ‚Lebendige Neckar‘ ist ein wichtiges und beliebtes Großereignis, das wir in diesem Jahr gerne gemeinsam mit den vielen engagierten Vereinen und Institutionen durchgeführt hätten“, betont Gert Bartmann, Leiter des Amtes für Sport und Gesundheitsförderung, das die Veranstaltung in Heidelberg koordiniert: „Leider erfordert die derzeitige Haushaltslage einen Sparkurs und die Bündelung der finanziellen und personellen Ressourcen.“ Die Stadt Heidelberg bittet um Verständnis.