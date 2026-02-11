Heidelberg: Mehrere Einbrüche in Rohrbach
Am Dienstag sind Unbekannte in mehrere Wohnungen im Heidelberger Stadtteil Rohrbach eingebrochen. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck.
Heidelberg. Unbekannte sind am Dienstagnachmittag in mehrere Wohnungen im Heidelberger Stadtteil Rohrbach eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Täter sowohl in der Panoramastraße als auch in der Von-der-Tann-Straße jeweils die Balkon- beziehgungsweise Terrassentür auf, um in die Wohnungen zu gelangen.
In einem Fall wurden Bargeld und Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags gestohlen. Im anderen Fall kann der Schaden noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621 174 4444 zu melden. (heh)