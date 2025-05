Heidelberg. Ein Porsche ist am Dienstagmorgen gegen 9.50 Uhr in der Rohrbacher Straße in Brand geraten. Wie die Polizei berichtete, war die Strecke zwischen der Rheinstraße und der Turnerstraße in Heidelberg zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt. Das Feuer wurde mittlerweile gelöscht.