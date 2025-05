Heidelberg: Rauch auf dem Solarschiff – Passagiere evakuiert

Heidelberg. Das mit Touristen besetztes Fahrgasttagesschiff "Neckarsonne" musste am Sonntag in Heidelberg evakuiert werden. Laut Polizeiangaben kam es gegen 16 Uhr zu einer Rauchentwicklung im Maschinenraum, woraufhin ein akustisches Signal den Schiffsführer dazu veranlasste, den nahegelegenen Schiffsanleger der Weißen Flotte anzusteuern. Dort wurden alle Passagiere sicher an Land geleitet. Ein möglicher Brand konnte vermutlich durch die selbst auslösende Feuerlöschanlage verhindert werden. Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG rückten zu einem Einsatz aus. Der Neckarstaden war während des Einsatzes für etwa 30 Minuten gesperrt. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Wasserschutzpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. (bw)