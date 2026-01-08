Heidelberg: Scheibe an Schule mit Stein eingeworfen
Ein Unbekannter hat die Scheibe einer Heidelberger Schule mit einem Stein eingeworfen. Die Polizei ermittelt.
Heidelberg. Eine bislang unbekannte Person hat mit einem Stein eine Scheibe an einer Schule in der Berliner Straße in Heidelberg eingeworfen. Laut Polizeimeldung liegt der Tatzeitraum zwischen Montagnachmittag und Mittwochfrüh. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06221 45690 zu melden. (sig)