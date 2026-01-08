Zeugenaufruf

Heidelberg: Scheibe an Schule mit Stein eingeworfen

Ein Unbekannter hat die Scheibe einer Heidelberger Schule mit einem Stein eingeworfen. Die Polizei ermittelt.

Der entstandene Schaden in der Berliner Straße ist noch unklar (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Der entstandene Schaden in der Berliner Straße ist noch unklar (Symbolbild).

Heidelberg. Eine bislang unbekannte Person hat mit einem Stein eine Scheibe an einer Schule in der Berliner Straße in Heidelberg eingeworfen. Laut Polizeimeldung liegt der Tatzeitraum zwischen Montagnachmittag und Mittwochfrüh. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06221 45690 zu melden. (sig)

