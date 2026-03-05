Heidelberg: Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer
Bei einem schweren Unfall in Heidelberg ist auch ein Motorradfahrer beteiligt. Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort, es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.
Heidelberg. Polizei und Rettungskräfte sind derzeit wegen eines schweren Verkehrsunfalls im Gaiberger Weg in Heidelberg im Einsatz. Laut Polizeimeldung ist ein Motorradfahrer an dem Unfall auf Höhe des Abzweigs zum Blockhausweg beteiligt. Ein Rettungshubschrauber ist auch vor Ort. Während der laufenden Unfallaufnahme ist mit vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Unfallort weiträumig zu umfahren.
Nähere Informationen zum Unfallhergang sowie zu möglichen Verletzten liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet. (sig)