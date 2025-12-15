Heidelberg: Streit endet mit Messerattacke – Täter flüchtet
Ein Streit in der Heidelberger Weststadt ist eskaliert, nachdem ein Unbekannter einem 25-Jährigen Stich- und Schnittverletzungen zugefügt hat.
Heidelberg. Ein 25-jähriger Mann hat am Samstagabend nach einem Streit in Heidelberg Stich- und Schnittverletzungen erlitten. Nach Polizeiangaben geriet der Mann gegen 20.30 Uhr in der Belfortstraße mit einem bislang unbekannten Mann aus ungeklärter Ursache in Streit. Im weiteren Verlauf zog der Unbekannte ein Küchenmesser und verletzte den 25-Jährigen am Kopf und an der Schulter. Anschließend flüchtete der Täter in einen Hinterhof und von dort in unbekannte Richtung. Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo Ärzte die Wunden behandelten. Eine verwertbare Personenbeschreibung des Täters lag zunächst nicht vor. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06221 3418 0 entgegen. (bw)