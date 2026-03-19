Hinweise gesucht

Heidelberg: Teures E-Bike aus Neuenheim gestohlen

In Heidelberg wurde ein wertvolles E-Bike gestohlen, obwohl es mit Schloss gesichert war. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei ermittelt in dem Heidelberger Fall (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Polizei ermittelt in dem Heidelberger Fall (Symbolbild).

Heidelberg. Unbekannte haben zwischen Dienstag, 14 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr, ein teures E-Bike aus der der Brückenstraße im Heidelberger Stadtteil Neuenheim gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich dabei um ein Rad der Marke Cube vom Typ Stereo Hybrid One 44. Es war mit einem Gliederschloss gesichert. Der Sachschaden liegt bei über 4.000 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord führt die weiteren Ermittlungen und nimmt unter der Telefonnummer 06221 45690 Hinweise entgegen. (sig)

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