Unfallflucht

Heidelberg: Unfallverursacher beschädigt Mauer und flüchtet

Vermutlich beim Wenden hat ein Unbekannter eine Grundstücksmauer in Heidelberg beschädigt. Anstatt sich um den fünfstelligen Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher.

Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Unfallverursacher (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Unfallverursacher (Symbolbild).

Heidelberg. Ein unbekannter Unfallverursacher hat eine Grundstücksmauer in der Blumenthalstraße in Heidelberg beschädigt und ist abgehauen. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallverursacher vermutlich beim Wenden mit der Mauer zusammenstieß. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06221 4569 0 zu melden.

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