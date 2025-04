Heidelberg: Ungeduldiger Kunde rastet in Supermarkt aus und schlägt Kassiererin 

Heidelberg. Ein ungeduldiger Kunde ist am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt in der Plöck ausgerastet und hat eine Kassiererin geschlagen. Nach Polizeiangaben zettelte der bislang Unbekannte Streit mit der Angestellten an, da ihm offenbar der Kassiervorgang zu lange gedauert hatte. Es kam zum Streit mit der Angestellten, der Mann schlug der Kassiererin mit der flachen Hand ins Gesicht und versuchte ebenfalls, die Frau mit einer Blechdose zu schlagen. Danach flüchtete er mit mehreren unbezahlten Waren, wobei er eine Seniorin in den Rücken stieß und die Frau leicht verletzte.



Der Mann ist schlank und laut Beschreibung zwischen 45 und 55 Jahre alt. Er hat dunkle Haare, trug eine Brille, eine dunkelblaue Jacke der Marke Superdry, graue Jogginghosen, hellbraune Schuhe und eine schwarze Kappe. Er hatte auch einen blauen Rucksack der Marke Deuter dabei.



Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung sowie Diebstahl und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06221 1857 0 entgegen. (dls)