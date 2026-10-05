Heidelberg: VW Golf brennt vollständig aus
Als die Polizei in der Siemensstraße in Heidelberg eintrifft, steht der Wagen bereits lichterloh in Flammen. Nun beschäftigen sich die Ermittler mit dem Vorfall.
Heidelberg. Ein VW Golf ist am Sonntagnachmittag in der Siemensstraße im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei berichtet, stand der Wagen bereits beim Eintreffen der Streifenbesetzung in Vollbrand. Kurze Zeit später traf auch ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Heidelberg ein und löschte den Brand. Der Golf konnte jedoch nicht mehr grettet werden. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.
Die Ermittlungen zur Brandursache nahm der Polizeiposten Wieblingen des Polizeireviers Heidelberg-Süd auf. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221 34180 in Verbindung zu setzen.